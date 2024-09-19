В Новосибирске турпоток вырос на 20% с начала этого года

По итогам января-июля 2024 года турпоток в Новосибирской области увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этот период было совершено более 1,6 млн туристических поездок. Об этом сообщает областное правительство. Только за июнь и июль регион посетили 650 тысяч туристов.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщил, что за первое полугодие 2024 года представители турбизнеса выплатили в бюджет региона 7,6 млрд рублей налогов, что в 1,5 раза превышает показатели прошлого года.

Самым популярным местом для посещения в летний сезон стало Обское водохранилище. Также туристы активно посещали Бердск, Ордынский, Маслянинский и Сузунский районы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске торговцы алкоголем могут начать платить пошлину за все торговые точки.