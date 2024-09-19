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общество

В Новосибирске установили мемориальную доску в честь погибшего на СВО Сергея Дородных

Фото: Федор Туров / МК в Новосибирске

Сегодня, 19 сентября, в школе № 50 Новосибирска состоялось открытие мемориальной доски в честь выпускника школы, участника специальной военной операции Сергея Дородных.

В церемонии принял участие депутат городского Совета Новосибирска Андрей Аникин. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Сергей Дородных окончил школу в 2006 году, после чего поступил в СГУГиТ (ранее СГГА). В 2017 году у него родился сын Арсений. Осенью 2022 года он был мобилизован. В апреле 2024 года погиб, исполняя боевой долг. Посмертно награжден орденом Мужества.

Андрей Аникин, обращаясь к учащимся, напомнил, что важно помнить героев, защищавших страну. Также он отметил, что ранее в Новосибирске уже устанавливались мемориальные доски в память о погибших на СВО.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Нижневартовске активисты изготавливают антидроновые одеяла для бойцов СВО.

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Игорь Кириченко
Журналист

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