В Новосибирской области начался форум, направленный на развитие семейной политики

В среду, 18 сентября, в Новосибирской области стартовал 11-й гражданский форум «Семья и современность: ответственность и единство».

Главная цель мероприятия — обсудить идеи по объединению некоммерческих организаций, бизнеса и власти для реализации государственной семейной политики.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, форум каждый год показывает активность и вовлечённость общественности региона. В 2024 году мероприятие посвящено Году семьи. Обсуждаемые инициативы способствуют запуску новых проектов и активно используются органами власти.

На форуме собрались около тысячи экспертов и участников, включая жителей области и гостей из других городов. Первый заместитель губернатора Юрий Петухов вручил благодарственные письма представителям учреждений культуры, туризма и молодежных центров.

Форум проводится на нескольких площадках: в правительстве региона, Доме общественных организаций, концертном комплексе имени В. В. Маяковского, Центральном парке, центре молодежи «Альтаир», НГУЭУ и парке «Россия – Моя История».

Ранее Сиб.фм сообщал, что глава Союза отцов Новосибирской области Майоров отреагировал на отмену концерта Shaman’a.