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общество

Врач Марьясова назвала полезные продукты при ОРВИ

Freepik, authors: ratmaner

Специалист рекомендует употреблять продукты, которые богаты витамином С.

Нутрициолог Ольга Марьясова рассказала в беседе с RuNews24.ru о полезных продуктах при ОРВИ. Так, по ее словам, нужно начать с продуктов, которые богаты витамином С.

«Основные источники витамина С — цитрусовые, киви, черная смородина, облепиха, болгарский перец, шиповник, чеснок и лук», — рассказала медик.

Также при первых симптомах простуды врач посоветовала потреблять витамин D, который важен для здоровья костей и функционирования иммунной системы, а также для усвоения кальция. Продукты, содержащие витамин Д, включают рыбу, икру, молочные изделия и яйца, добавила она.

Напомним, нутрициолог Гусакова рассказала о полезной бактерии для молодости и красоты.

#врач #ОРВИ #витамин
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Дарья Бочкун
журналист

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