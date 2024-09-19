Жителям Новосибирска рассказали о запретах на Михайлов день 19 сентября

Стало известно о запретах на Михайлов день.

Как сообщает АиФ-Новосибирск, сегодня, 19 сентября, предки отмечали православный день в честь памяти архангела Михаила — Михайлов день.

Так, например, 19 сентября на Руси считалось, что труд мог вызвать гнев высших сил. Также запрещалось использовать любые острые предметы. Еще нельзя было ходить в баню и мыть волосы, а если нарушить этот запрет, то у человека может ухудшиться память.

Также в этот день не занимались выпечкой, иначе можно было накликать беду в дом.

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