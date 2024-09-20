Актёр из Новосибирска Павел Прилучный продолжает судиться с Муцениеце из-за детей

Суд продолжает рассматривать иск Прилучного по отношению к бывшей жене Агате Муцениеце — актёр желает забрать себе их общих детей.

Головинский суд Москвы продолжает рассматривать иск от актёра из Новосибирска Павла Прилучного, который судится с бывшей супругой Агатой Муцениеце. Об этом сообщается на сайте Мосгорсуда, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Актёр оспаривает опеку над детьми — 7-летней Мией и 11-летним Тимофеем, которые в настоящее время проживают с матерью. В ходе заседания дети должны будут выразить своё мнение о том, с кем из родителей они хотят жить. Слушания, которые должны были пройти в июле и августе текущего года, были перенесены.

Следующий процесс назначен на 2 октября 2024 года.

Напомним, несмотря на развод, Прилучный активно участвует в жизни своих детей и регулярно делится моментами с ними в социальных сетях. Однако, как утверждает Муцениеце, сумма алиментов, которую актёр выплачивает, не соответствует его финансовым возможностям. Она требует увеличить размер выплат.

В октябре прошлого года актриса требовала от него 4,5 млн рублей в месяц.

Как ранее писал Сиб.фм, у Прилучного родился ещё один ребёнок от Зепюр Брутян.