Боец из Новосибирска выиграл первенство мира по муайтай в Таиланде

В соревнованиях участвовали спортсмены из 110 стран.

Спортсмен из Новосибирска Александр Касич, воспитанник Детско-юношеского центра «Буревестник», завоевал золотую медаль на Первенстве мира по муайтай 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Соревнования проходили в Бангкоке, Таиланд. В них участвуют спортсмены из 110 стран. Александр Касич одержал победы в трёх поединках над соперниками из Индонезии, Австралии и Беларуси. В финале он встретился с представителем Вьетнама и также вышел победителем.

Касич тренируется под руководством Ивана Степанова и Георгия Панкова

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Омске пройдет VII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Калимулина.