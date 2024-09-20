Боец СВО из Новосибирской области получил тысячный реабилитационный сертификат

Тысячный реабилитационный сертификат получил новосибирский боец специальной военной операции.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что житель региона получил тысячный реабилитационный сертификат, который дает право на комплексную социальную, медицинскую и психологическую реабилитацию и дополнительное профессиональное образование.

Также по данному сертификату все члены семьи участника специальной военной операции смогут получить медицинскую, психологическую помощь и направление на медицинскую экспертизу в первоочередном порядке.

Сейчас боец планирует пройти курс социально-медицинской реабилитации в одной из шести оздоровительных организаций.

Напомним, что в Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО