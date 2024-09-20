Диетолог Лазуренко раскрыла пользу и вред разных сортов риса

По словам специалиста, рисовая каша на молоке — настоящая энергетическая бомба.

Диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт клиники экспертной медицины «Медгород» Наталья Лазуренко рассказала в беседе с Pravda.Ru о пользе и вреде разных сортов риса. По словам специалиста, выбирать рис для потребления нужно в зависимости от состояния здоровья.

«Если есть какие-то проблемы с усвоением, есть нарушение углеводного обмена, ожирение, сахарный диабет, предожирение — тогда белый, шлифованный, круглый рис, который очень мощно разваривается, такому человеку не подойдёт», — объяснила эксперт.

Что касается круглого риса, который обычно используют для каши, то после него быстро возникает потребность что-то съесть. Также есть вариант шлифованного риса в виде каши на молоке с добавлением сахара или мёда, каких-нибудь фруктиков, ягодок — то это прямо бомба для организма как источник массивной энергии, добавила диетолог.

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