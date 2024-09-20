Эксперт Мурадова объяснила, когда младенцы готовы к самостоятельному засыпанию

В первую очередь, по словам специалиста, к этому должны быть готовы и родители.

Основатель Центра детского сна и Онлайн-школы BabySleep, создатель Международного центра подготовки консультантов по сну BabySleepConsult Елена Мурадова рассказала, как определить, что ребенок, готов самостоятельно засыпать. Так, по ее словам, к этому моменту должно быть готово не только чадо, но и родители, пишет RuNews24.ru.

«Самостоятельное засыпание не означает, что родители тратят меньше времени на ребенка или не участвуют в процессе укладывания. Это значит, что вся помощь, контакт, все расслабление происходят до того, как ребенку уже нужно лечь в кровать и уснуть самому», — разъяснила эксперт.

Меж тем она отметила, что чаще всего помощь в засыпании нужна новорожденным. Однако уже в первые месяцы можно делать первые шаги в сторону самостоятельного засыпания.

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