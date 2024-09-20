Из-за расширения полигона ТКО новосибирцев вынуждают переселяться

Расширение полигона ТКО в Новосибирске вынуждает местных жителей переселяться.

Жители близлежащих районов Новосибирска столкнулись с серьезными экологическими проблемами после крупного пожара на полигоне ТКО «Левобережный» в мае 2025 года. Об этом сообщил портал VN.ru.

Уточняется, что администрация полигона планирует расширение объекта, что предполагает складирование отходов у подножия свалки с созданием террас на каждые 10 метров высоты. Также дополнительно будут обустроены пруд-отстойник и дорога вокруг полигона.

По словам активиста Михаила Михайлова, до жилых домов остается около 200 метров, однако местные жители не планируют переезжать в маневренный фонд, так как их дома не включены в программу срочного расселения. На улице Малыгина преимущественно проживают пожилые люди, которые не готовы покинуть свои дома ради временного жилья в неудовлетворительных условиях. Жители планируют обращаться к губернатору с просьбой о переселении в достойные условия.

Напомним, что аварийный дом под Новосибирском, построенный на болоте, уходит под землю