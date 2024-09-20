К 2030 году на Хилокской планируют построить два детсада и развязку

К 2030 году на Хилокской запланировано строительство двух детских садов и транспортной развязки.

На сайте городской администрации появился проект планировки территории в районе Толмачевского шоссе и улицы Хилокской. Согласно этому проекту, в этой части Новосибирска больше не будет дач. Вместо них появятся новые дороги и развязки.

На первом этапе, до 2025 года, в городской администрации запланировано проектирование и строительство детского сада №175. Он будет расположен по адресу: улица Хилокская, дом 2/1. Это дошкольное учреждение сможет принять 320 малышей.

После 2025 года запланировано строительство нового въезда на Клещихинское кладбище, развязки на улице Петухова и продолжения улицы Титова. Эти объекты входят в состав второго этапа развития территории, согласно проекту планировки.

На втором этапе, который должен быть реализован до 2030 года, планируется продлить магистральную улицу Титова до границы города Новосибирска. Кроме того, здесь будет построен путепровод через железную дорогу, который обеспечит беспрепятственный проезд автомобилей, трамваев и пешеходов.

Третий этап будет реализован после 2030 года. В его рамках планируется проектирование и строительство продолжения улицы Дукача с путепроводом через железнодорожные пути. Дорога пройдет через промышленную зону и выйдет к территории Толмачевского сельсовета.

Согласно опубликованным данным, в районе, ограниченном Толмачевским шоссе, улицами Хилокской и Малыгина, будут снесены дома различной этажности и садовые домики. Сейчас эта территория занимает более 14 гектаров. На их месте появятся новые дороги, парки и скверы, а общая протяженность улично-дорожной сети увеличится до 14,5 километров.

В результате местное население сократится на несколько сотен человек. Согласно официальным данным, в районе Хилокской сейчас проживает 2369 человек, а планируется, что их будет всего 2060.

Напомним, что в Хилокском жилмассиве Новосибирска месяц ищут собаку, украденную детьми мигрантов.