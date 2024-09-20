На улице Динамовцев в Новосибирске уложили новый газон

Новый газон положили на улице Динамовцев.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что на улице Динамовцев вдоль проезжей части уложили новый газон в рамках пилотного проекта по реконструкции газонов в Советском районе города.

Известно, что в скором времени газон уложат и на втором участке этой улицы.

«Выбирали улицы по категориям. Исходя из этого, было отобрано 2 гектара муниципальной территории вдоль дорог на правом и на левом берегах района», — рассказала начальник отдела благоустройства, озеленения и РАТИ администрации Советского района Светлана Чудакова.

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