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общество

На улице в Новосибирске торговали картошкой без документов и разрешения

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске забрали товар у продавца, который незаконно продавал картофель.

Как сообщили “Новосибирские новости”, в городе прошёл рейд по местам, которые облюбовали нелегальные торговцы. Совместно с сотрудниками мэрии и администрацией района правоохранительные органы отправились на улицу Дуси Ковальчук, где обнаружили нелегальную картошку от "дяди Вити".

Известно, что торговец установил три грузовика с картофелем и занял весь тротуар с парковкой. Несмотря на то, что продукты аккуратно лежали в упаковке, у самого продавца не было соответствующих документов на продажу.

В результате у мужчины изъяли весы и продукцию, а также выписали штраф.

Напомним, что в аэропорту Новосибирска провели рейд по мигрантам

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Валерия Митрохина
Журналист

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