Пенсионеры могут получить 13-ю пенсию перед Новым годом

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов доработает законопроект о 13-й пенсии.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов намерен доработать законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии и повторно внести его на рассмотрение до конца 2024 года. По словам Чернышова, все правки обсудили с экспертами и коллегами.

Он отметил, что законопроект остаётся актуальным на фоне продолжающейся инфляции, которая наблюдается уже второй год. Несмотря на увеличение среднего заработка россиян, рост доходов пенсионеров не компенсируется надбавками за рост цен.

Чернышов добавил, что изменения коснутся суммы 13-й пенсии, так как выплаты начисляются пенсионерам индивидуально. Он подчеркнул, что для того чтобы предновогодняя выплата считалась материальной помощью, она должна быть одинаковой для всех пенсионеров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пенсионеры столкнутся с вычетами из пенсий в сентябре.