Певцу из Новосибирска Шуре подарили гроб

Шуре после инсульта подарили гроб.

Новосибирский певец Шура в 2023 году перенес инсульт, после чего ему решили преподнести необычный подарок — гроб с двумя отделениями. Об этом сообщил портал “Московский комсомолец”.

Даритель, близкий друг артиста, решил таким образом выразить поддержку и поднять настроение певцу, который в то время боролся с тяжелыми последствиями болезни.

Шура с юмором отнесся к неожиданному подарку, отметив, что спокойно относится к теме смерти. Артист даже признался, что иногда посещает кладбища для отдыха. Он добавил, что гроб, изготовленный по современным стандартам, был поставлен на продажу его другом, при этом на изделии стояла пометка “забронировано”.

Напомним, что певец Шура из Новосибирска заявил, что ненавидит детей