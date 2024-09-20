Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске обещают закончить до конца 2024 года

В конце 2024 года закончится ремонт Октябрьского моста в Новосибирске.

Заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирской области Сергей Эпов сообщил о том, что администрация города планирует открыть движение по всем полосам Октябрьского моста уже до конца этого года. Сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Известно, что сейчас на мосту работает два подрядчика: иркутская компания «Клевер» и новосибирская «СК Дороги Сибири».

Ранее Сиб.фм писал о том, что в мэрии Новосибирска заявили о расторжении контракта на ремонт Димитровского моста