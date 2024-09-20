Стала известна погода на октябрь-2024 в Новосибирске

Октябрь-2024 в Новосибирской области ожидается с осадками в виде снега и дождя.

По прогнозам синоптиков портала nsk.nuipogoda, начало месяца будет пасмурным и дождливым, с температурой до +11°C. Однако уже к 3-4 октября возможен резкий спад до +1°C, а также первые осадки в виде дождя со снегом.

В выходные дни первой недели ожидаются заморозки до -1°C.

Период с 7 по 9 октября принесет солнечные дни и повышение температуры до +11°C, но после этого, 16 октября, вновь придет снег с дождем и похолодание. После чего через несколько дней температура опять поднимется до +12°С.

К концу месяца начнется устойчивое похолодание. Осадки в виде снега будут более частыми, особенно в период с 25 по 28 октября и 31 числа.

В свою очередь, сервис "Яндекс Погоды" показывает, что в октябре ожидается только 8 ясных дней, 10 дней с длительными осадками и 12 дней с переменной облачностью. Максимально теплая погода будет 4 октября — температура воздуха составит до +14°C.

Напомним, что под Шерегешем произошло землетрясение магнитудой 4,6