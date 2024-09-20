В Новосибирске наступило бабье лето: жителей мегаполиса ожидает тепло

В Новосибирске наступило бабье лето: жителей города ожидает тёплая погода и приятная температура.

По данным «Яндекс.Погоды», пик потепления придётся на пятницу, 20 сентября. Столбики термометров покажут +17...+20 градусов днём. Ночью температура опустится до +10...+13, при этом возможен небольшой дождь.

Западно-Сибирский гидрометцентр сообщает, что в субботу, 21 сентября, днём воздух прогреется до +17...+19 градусов, однако ожидаются осадки. Ночью температура снизится до +7...+9 градусов.

Согласно прогнозу Gismeteo, в воскресенье, 22 сентября, в Новосибирске ожидается ясная погода. Температура составит около +17 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что метеоролог Позднякова объяснила, почему в России нет бабьего лета.