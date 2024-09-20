В Новосибирске неоновые вывески СССР признали культурным наследием

В среду, 18 сентября, Городской художественный совет при мэрии Новосибирска принял решение признать сохранившиеся неоновые вывески на зданиях города архитектурной ценностью.

В список вошли 41 конструкция, включая «Пышечную», «Парикмахерскую» и «При запахе газа звоните 04».

По данным «Новосибирских новостей», на данный момент лишь одна вывеска работает в полном объеме — это надпись на гостинице «Северная», которая загорается по ночам.

Всего в городе было 59 неоновых вывесок. Первые из них появились в 1931 году. Пик популярности пришелся на 60-е годы.

В настоящее время директор компании «Визуальность» Любим Любаев реставрирует вывеску «Косметический кабинет» на улице Советской. По его словам, процесс восстановления сложный и затратный, так как вывески выполнены по старой технологии из стекла, которое сложно найти и восстановить. Любаев отметил, что вывеска засветится в ближайшее время.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ремонт Октябрьского моста в Новосибирске обещают закончить до конца 2024 года.