В Новосибирске опубликован лунный календарь дачника на октябрь-2024

Для дачников Новосибирской области подготовили лунный календарь на следующий месяц.

Стал известен лунный календарь для дачников, который поможет продлить срок хранения и жизни урожаю.

Известно, что в зависимости от фазы Луны влага в почве, сокодвижение в растениях и их жизненные процессы изменяются, что влияет на их состояние.

Благоприятные посадочные дни в октябре:

Лук (батун, шнитт) — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 22, 23, 24, 29

Лук на репку, чеснок, хрен — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 22, 23, 24, 29

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24

Благоприятные дни для садовых работ:

Пересадка и пикировка растений – 29

Прополка и прореживание растений — 10, 11

Внесение минеральных удобрений – 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17

Внесение органических удобрений – 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17

Обрезка веток и побегов — 7, 8, 9, 16, 17, 22, 23, 24

Борьба с болезнями и вредителями — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 22, 23, 24

Прививка деревьев и кустарников — 16, 17

Заготовка и укоренение черенков — 29

Заготовка семенного материала — 29

Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 10, 11

Посадка декоративных деревьев и кустарников – 7, 8, 9, 10, 11, 19, 22, 23, 24, 29

Посадка плодовых деревьев — 7, 8, 9, 10, 11, 19, 22, 23, 24, 29

Посадка плодово-ягодных кустарников — 7, 8, 9, 10, 11, 19, 22, 23, 24, 29

Напомним, что жителям Новосибирска рассказали о приметах на Луков день 20 сентября