В Новосибирске открыли движение по шестиполосному съезду четвертого моста

В пятницу, 20 сентября, пресс-служба ГК «ВИС» сообщила о восстановлении прямого проезда автомобилей через площадь Труда в обоих направлениях.

Это стало возможным благодаря завершению строительства съезда №4 на площади Энергетиков.

В рамках завершённых работ была уложена дорожная одежда на площади 1200 кв. м, нанесена временная разметка и установлены дорожные знаки. Кроме того, муниципальное предприятие «Новосибирская энергосетевая компания» переустроило контактную сеть троллейбусов, маршрут которых теперь проходит по съезду №4.

Съезд №4 является одним из 25, предусмотренных проектом строительства четвёртого моста через Обь и сопутствующих дорожных развязок.

В настоящее время на стройке задействовано около 280 человек. Основное внимание сосредоточено на тоннеле под железнодорожной линией Транссиба и эстакаде основного хода.

Степень готовности левобережной транспортной развязки составляет 80%, правобережной – 89%. Эстакада основного хода и мостовой переход готовы на 92% и 96%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске у подъезда сделали временный проход из тонких досок.