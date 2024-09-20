В Новосибирске у подъезда сделали временный проход из тонких досок

Во время ремонтных работ жители дома должны будут ходить по тонкой дощечке.

В Новосибирске в Telegram-канале АСТ-54 Black была опубликована фотография временного прохода в подъезд дома на улице Геодезической, 9.

В связи с ремонтными работами жильцы вынуждены будут использовать узкую дощечку, чтобы попасть в свои квартиры.

Некоторые комментаторы в социальных сетях обеспокоены по поводу доступности прохода для людей с ограниченными возможностями. Один из пользователей отметил: «А если бабушка, дедушка, которых от ветра уже качает? Или мамочка с коляской? Как вообще такое допустили?»

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске силовики показали хостел мигрантов изнутри.