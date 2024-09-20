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общество

В Новосибирске силовики показали хостел мигрантов изнутри

Фото: телеграм-канал mvd_54

В Новосибирске прошёл рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства.

В Новосибирске состоялся совместный рейд сотрудников правоохранительных органов, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства.

В мероприятии приняли участие представители полиции, прокуратуры, ФСБ, Следственного комитета и МЧС.

В ходе проверки, проведённой в помещении на улице Солнечногорской, был обнаружен иностранец, находившийся на территории России незаконно. В отношении нарушителя был составлен административный протокол. Он помещён в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан для последующей депортации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Советском районе Новосибирска обнаружили отель для мигрантов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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