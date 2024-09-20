В Новосибирске почти 90 тысяч человек вакцинировались от кори

Новосибирский минздрав сообщил количество человек, которые вакцинировались от кори.

В Новосибирской области за восемь месяцев текущего года от кори вакцинировались и ревакцинировались 86 747 человек. Из них 55 тысяч составляют дети.

В аналогичный период прошлого года вакцинированы 86 949 человек.

Для иммунизации против кори используются несколько вакцин, включая коревую культурную живую вакцину, «Вактривир» и «Дивакцина».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске разработали новую уникальную вакцину от гриппа.