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общество

В Новосибирске почти 90 тысяч человек вакцинировались от кори

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирский минздрав сообщил количество человек, которые вакцинировались от кори.

В Новосибирской области за восемь месяцев текущего года от кори вакцинировались и ревакцинировались 86 747 человек. Из них 55 тысяч составляют дети.

В аналогичный период прошлого года вакцинированы 86 949 человек.

Для иммунизации против кори используются несколько вакцин, включая коревую культурную живую вакцину, «Вактривир» и «Дивакцина».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске разработали новую уникальную вакцину от гриппа.

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Игорь Кириченко
Журналист

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