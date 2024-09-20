В Новосибирске посадят трехметровые ели из Москвы

В Новосибирске на проспекте Дзержинского высаживают трёхметровые ели, привезённые из московского питомника. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Работы проводятся в рамках пилотного проекта по реконструкции газонов. Подрядчик заменил обеднённый грунт на плодородный чернозём и высадил 20 рябин на первой линии. Сейчас идёт посадка 30 елей. В дополнение будут высажены черёмухи Шуберта с красными листьями.

После завершения посадки деревьев подрядчик засеет новый газон. Работы должны быть завершены до 30 сентября.

Также на улице Трикотажной обновляются зелёные насаждения, где будет высажено 65 саженцев черёмухи Маака.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске закончили обустраивать клумбы перед Нарымским сквером.