На улице Вокзальная магистраль, 2 в Новосибирске сняли советскую неоновую вывеску «Хлеб», которая украшала фасад здания с середины прошлого века.

Местные активисты, занимающиеся сохранением советского неона, обратились к председателю ТСЖ «Луч», отвечающему за содержание дома, с запросом о причинах снятия вывески.

Представители ТСЖ сообщили, что вывеска снята для реставрации, однако не уточнили имя фирмы-реставратора. Активисты выразили обеспокоенность, что вывеску могут уничтожить до ее признания архитектурной ценностью.

Дата появления вывески неизвестна, но она есть на фотографиях 1967 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске неоновые вывески СССР признали культурным наследием.