В Новосибирске суд взыскал 278 млн руб с подрядчика станции «Спортивная»

С подрядчика станции «Спортивная» в Новосибирске суд взыскал 278 миллионов рублей.

Как сообщает портал «Интерфакс», седьмой арбитражный апелляционный суд в Новосибирске оставил в силе решение о взыскании с подрядчика по строительству станции «Спортивная» — ООО «Спецтрансстрой» 278,2 миллионов рублей.

Известно, что назначенная сумма должна быть взыскана в пользу МУП «Новосибирский метрополитен».

Весной 2023 года «Новосибирский метрополитен» заключил договор займа с «Спецтрансстрой», после чего организация получила 200 миллионов рублей рублей, однако когда компания не вернула средства, предприятие подало иск в суд.

«Спецтрансстрой» обжаловал это решение, пояснив, что суд первой инстанции неправильно квалифицировал отношения как заемные и неверно определил правовую природу денежных средств.

По мнению ответчика, средства должны были быть возвращены в форме зачета за выполненные работы по муниципальному контракту. Кроме того, компания выступила с требованием уменьшить размер начисленной неустойки.

Напомним, что в Новосибирске запуск станции метро «Спортивная» перенесли на 2025 год