Врач Григорьян объяснила, помогает ли солярий выработке витамина D

По словам специалиста, солярий не поможет получить витамин D.

Врач-эндокринолог клиники Remedi Седа Григорьян рассказала в беседе с «Секретом фирмы», поможет ли солярий в выработке витамина D. Так, по словам специалиста, такая процедура не поможет организму получить «солнечный витамин».

«Многие производители соляриев позиционируют их как безопасный и эффективный способ поддерживать здоровый уровень витамина D зимой, но это просто маркетинг», — предупредила врач.

Для того чтобы получить витамин D, нужно бывать на реальном, а не искусственном солнце.Причём каждый день и в период его максимальной активности: с 11:00 до 15:00. Продолжительность — от 15 до 30 минут, добавила медик.

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