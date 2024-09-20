Врач Трахтман поделился нюансами при донорстве крови

По словам специалиста, сдача крови проходит безболезненно для донора.

Заведующий отделением трансфузиологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Павел Трахтман рассказал о нюансах при донорстве крови. Так, по словам специалиста, стать донором достаточно просто, главное — возраст от 18 лет и хорошее здоровье. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru.

Меж тем медик отметил, что процедура сдачи крови абсолютно безопасна. Перед ней каждый донор проходит тщательный медицинский осмотр, чтобы исключить возможные проблемы со здоровьем.

Однако, как подчеркнул Трахтман, после сдачи крови возможны лёгкие побочные эффекты, такие как головокружение или лёгкое недомогание. Обычно они связаны со стрессом, который возникает у многих людей, особенно у новичков.

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