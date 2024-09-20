Жителей Новосибирска попросили не жарить шашлыки на предстоящих выходных

МЧС просят не разводить костры в местах с подсохшей травой.

С 21 по 23 сентября на территории Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Спасатели призывают жителей соблюдать правила безопасности и не разводить костры в местах с сухой травой. В случае пожара необходимо немедленно звонить по телефонам 101 или 112.

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 22 сентября, на всей территории области будет солнечная погода. Температура воздуха составит +17...+20 градусов днем и +7...+9 градусов ночью, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

После 24 сентября ожидаются дожди и похолодание.