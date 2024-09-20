Жительнице Новосибирска отказали в лекарстве за 600 млн рублей, несмотря на решение суда

Министерство здравоохранения Новосибирской области подало жалобу в кассационный суд после решения областного суда обеспечить 21-летнюю жительницу города препаратом REVCOVI за 600 миллионов рублей.

Министерство здравоохранения Новосибирской области продолжает разбирательство с 21-летней жительницей города за препарат REVCOVI за 600 миллионов рублей. Об этом рассказала корреспонденту Сиб.фм пациентка Татьяна Дроздова, страдающая с детства тяжелым комбинированным иммунодефицитом.

Напомним, 1 августа прошло судебное заседание в областном суде, где судебная коллегия обязала Минздрав обеспечить Дроздову дорогостоящим лекарством. Это было уже третье заседание по данному делу, на двух ранее также выносили решение в пользу больной.

Несмотря на это, Минздрав подавал апелляции и продолжал судиться. После последнего заседания, по словам Татьяны, они подали жалобу в кассационный суд.

«Лекарство мне не предоставляют. Минздрав Новосибирской области оттягивает время, они подали жалобу в кассационный суд. Заседание пройдет в ноябре», — делится девушка.

Татьяна вместе с мамой бегает по судам уже больше года за право на жизнь. Делом интересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СК России по области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Ранее Сиб.фм рассказывал подробно о болезни сибирячки. Татьяна Дроздова с раннего возраста сталкивалась с заболеванием, однако медицинские обследования не выявляли серьезных отклонений. В результате ей назначили иммуномодуляторы, но после их приема состояние ухудшилось. В возрасте четырех лет Татьяна была направлена в Российский детский клинический медицинский центр, где ей поставили диагноз — неуточненный первичный иммунодефицит. После переливания крови ее выписали домой.

Из-за неизвестного диагноза Татьяна начала пропускать занятия в школе, и в третьем классе ее мама перевела на домашнее обучение.

В 15 лет, когда состояние Татьяны стало критическим, гематолог направил ее на обследование в Москву в Центр Рогачева. В 2017 году после генетических тестов ей поставили диагноз — первичный иммунодефицит с дефицитом аденозиндезаминазы. Это редкое генетическое заболевание потребовало специального лечения.

«В Рогачёве мне назначили ежемесячную терапию иммуноглобулинами, что дало мне надежду на улучшение. Я начала получать препарат Привиджин, который действительно помог», — рассказывала Татьяна.

В 2020 году она поступила в Новосибирский государственный медицинский университет, однако учебу пришлось приостановить из-за ухудшения состояния здоровья. Татьяна сталкивается с частыми инфекциями из-за необходимости переливания крови и принимает антибиотики для профилактики осложнений. В 2023 году ей стало известно о препарате REVCOVI, который может облегчить её состояние и подготовить к трансплантации костного мозга. Она также отметила, что в России сейчас закупают REVCOVI для детей, так как современные методы диагностики позволяют выявлять болезнь при рождении, чего не могли сделать в её детстве.

Но Минздрав области настаивал, что препарат ей не нужен, а требуется операция по пересадке костного мозга.

В Институте иммунологии в Москве она прошла врачебную комиссию. Также побывала в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова в отделении трансплантации костного мозга. Специалисты решили, что трансплантация предоставляет больше рисков, чем пользы, и дорогостоящий препарат просто необходим, чтобы она не скончалась.

Данные решения пытались оспаривать в местном министерстве, якобы девушке противопоказан дорогой препарат, несмотря на новые врачебные консилиумы.