«Громко плакал и кричал»: в Новосибирске мать сбитого самокатчиком 8-летнего ребенка рассказала подробности ЧП

На площади Калинина мужчина на электросамокате сбил 8-летнего мальчика и скрылся с места ЧП.

Инцидент произошел 21 сентября в 21:10. По данным регионального ГАИ, в Заельцовском районе водитель электросамоката сбил 8-летнего ребенка. Он ехал в сторону пл. Калинина и наехал на мальчика возле Красного проспекта, 159.

Корреспонденту Сиб.фм удалось связаться с матерью пострадавшего Ярослава.

«Сын шел впереди меня и его внезапно сбил самокатчик. Ярослав громко плакал и кричал. Было много крови. Самокатчик стоял на светофоре, я побежала за ним, но он скрылся в сторону ул. Перевозчикова. Не смогла его догнать», — рассказала мать мальчика Анастасия Царик корреспонденту Сиб.фм.

По ее словам, на место ЧП была вызвала скорая помощь.

Медики доставили мальчика в Детскую больницу скорой медицинской помощи. Ему наложили швы на нижнюю часть ноги.

«После этого нас отпустили домой. Через день надо приехать на перевязку. А швы снимут через 10 дней», — поделилась мать мальчика.

Сейчас Анастасия Царик ищет свидетелей инцидента.

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