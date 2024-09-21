ХК «Сибирь» разгромил «Спартака» в матче КХЛ

Команда «Сибирь» одержала пятую победу подряд в КХЛ и заняла первое место в Восточной конференции.

В домашнем матче ХК «Сибирь» одержала победу над московским «Спартаком» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Игра состоялась 21 сентября.

Как сообщает корреспондент Сиб.фм, игра завершилась со счетом 3:1. Шайбу в ворота соперника забили Тревор Мерфи, Владимир Бутузов, Максим Карпов. Из столичных хоккеистов отличился Андрей Локтионов.

Команда «Сибирь» набрала 10 очков и стала лидером таблицы Восточной конференции. Она одержала пятую победу подряд. Москвичи идут четвертыми.

В следующем туре ХК «Сибирь» 24 сентября сыграет с «Сочи».

Ранее Сиб.фм публиковал репортаж с матча ХК «Сибирь» и «Куньлунь».