Мужчина из Новосибирска возмутился продавщицей в хиджабе

Житель Новосибирска выразил недовольство кассиром в хиджабе в продуктовом супермаркете на улице Мичурина.

Свое мнение он оставил на платформе «Фламп», пишет МК в Новосибирске.

Мужчина отметил, что, по его мнению, кассир нарушает санитарные нормы при работе с продуктами. Мужчина задал вопрос о наличии у сотрудницы санитарной книжки и прохождении медицинского обследования.

В комментариях под отзывом мнения пользователей разделились. Однако большинство поддержало автора отзыва, отмечая, что вопрос был задан по существу. Представители супермаркета на негативный отзыв не ответили.

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