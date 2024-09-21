Новосибирский девелопер вложил 30 млрд рублей в строительство нового квартала

Девелопер из Новосибирска планирует вложить 30 млрд рублей в строительство нового квартала.

Александр Бoйко, известный новосибирский девелопер, планирует вложить около 30 миллиардов рублей в строительство нового квартала в городе.

Так, в Калининском районе Новосибирска появится масштабный жилой комплекс бизнес-класса под названием «Невский».

По словам бизнесмена, сейчас сложно оценить стоимость объекта. Предварительно, она может составить от 30 миллиардов рублей и выше.

Жилой комплекс будет включать в себя 14 жилых зданий высотой 25 этажей. Первые этажи будут отведены под коммерческие помещения.

Первый дом хотят построить к 2027 году.

Напомним, что стало известно, что появится на месте ТРЦ «Сибирский молл».