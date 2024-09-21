Пассажир самолета из Камчатки в Новосибирск сообщил об опасности на борту

Полиция задержала двух пассажиров самолета 47 и 38 лет. Один из них сообщил о наличии в багаже опасного предмета.

Полиция начала проверку после авиаинцидента. В отдел МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение, что на борт самолета, вылетевшего из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский требуются сотрудники правоохранительных органов из-за того, что двое мужчин неадекватно вели себя.

В салоне полиция задержала 47-летнего и 38-летнего граждан России. Один из них сообщил о наличии в его багажной сумке опасного предмета.

«При обследовании вещей гражданина, а также воздушного судна, предметов и веществ, угрожающих жизни и здоровью людей, нормальной работе авиационного транспорта обнаружено не было», — сообщила представитель транспортной полиции Анна Щербакова.

Пассажиры самолетапривлечены к административной ответственности за «мелкое хулиганство». По факту сообщения об опасном предмете проводится дальнейшая проверка.

Ранее Сиб.фм рассказывал историю аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле Новосибирской области.