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вчера 21:45
общество

Пушистый шпион проник в институт ядерной физики СО РАН

Фото: ИЯФ СО РАН

В Академгородке куница пробралась в институт ядерной физики СО РАН и бродила по коридорам, пока ее не заметили сотрудники.

В Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН обнаружили куницу, которая проникла в здание. Сотрудники учреждения шутливо назвали ее пушистым шпионов.

Об этом написано в телеграм-канале института.

Автор сообщения задаёт зверю вопрос: «С какой целью вы незаконно проникли на территорию Института ядерной физики без документов?».

Побегав по территории учреждения, куница убежала.

Ранее Сиб.фм рассказывал об инциденте в микрорайоне Приозерный, как во дворе дома гуляли кабан и заяц.

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Александр Борисов
журналист

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