Пушистый шпион проник в институт ядерной физики СО РАН

В Академгородке куница пробралась в институт ядерной физики СО РАН и бродила по коридорам, пока ее не заметили сотрудники.

В Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН обнаружили куницу, которая проникла в здание. Сотрудники учреждения шутливо назвали ее пушистым шпионов.

Об этом написано в телеграм-канале института.

Автор сообщения задаёт зверю вопрос: «С какой целью вы незаконно проникли на территорию Института ядерной физики без документов?».

Побегав по территории учреждения, куница убежала.

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