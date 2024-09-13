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общество

Жители Новосибирска заметили кабана и зайца в микрорайоне Приозерный

Фото: t.me/teleact54

В микрорайоне Приозёрный жители заметили, как во дворе дома прогуливались кабан и заяц.

Очевидцы сняли видео и опубликовали его в телеграм-канале АСТ-54 Black.

Кабан, осмотрев территорию, продолжил прогулку. Вскоре за ним в тот же двор пришёл заяц. Он также быстро оценил обстановку и покинул место.

В комментариях к видео жители положительно отреагировали на появление животных и отметили, что видели их и раньше. Они предположили, что это связано с застройкой на месте бывших лесных насаждений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителям Новосибирска рассказали о запретах на Куприянов день 13 сентября.

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Игорь Кириченко
Журналист

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