Жители Новосибирска заметили кабана и зайца в микрорайоне Приозерный

В микрорайоне Приозёрный жители заметили, как во дворе дома прогуливались кабан и заяц.

Очевидцы сняли видео и опубликовали его в телеграм-канале АСТ-54 Black.

Кабан, осмотрев территорию, продолжил прогулку. Вскоре за ним в тот же двор пришёл заяц. Он также быстро оценил обстановку и покинул место.

В комментариях к видео жители положительно отреагировали на появление животных и отметили, что видели их и раньше. Они предположили, что это связано с застройкой на месте бывших лесных насаждений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителям Новосибирска рассказали о запретах на Куприянов день 13 сентября.