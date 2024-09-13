Жителям Новосибирска рассказали о запретах на Куприянов день 13 сентября

О запретах на Куприянов день 13 сентября рассказали новосибирцам.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, на каждое 13-е сентября православные верующие чтят память святого мученика Киприана Карфагенского. Известно, что он был епископом, богословом и создателем канонического учения о единстве церкви.

В этот день на Руси начинался сбор клюквы, а до 13 сентября предки не ходили на болота, так как это свидетельствовало о беде: у девушки – бесплодие, а у юноши – сумасшествие.

Помимо этого нельзя было уезжать на большое расстояние, занимать деньги, принимать подарки от незнакомцев, ругаться и повышать голос.

Напомним, что опубликовано 10 страшных легенд о Новосибирске в пятницу 13-го