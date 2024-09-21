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общество

В Новосибирске без вести пропал 14-летний подросток

Фото: ЛизаАлерт

С 20 сентября в Новосибирске ищут без вести пропавшего школьника Михаила Брахнова.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», 14-летний парень пропал в микрорайоне Пашино. Его местонахождение неизвестно с 20 сентября, с тех пор его ищут и не могут найти.

Приметы пропавшего: рост 176 см; худощавый, глаза карие, волосы светло-русые. Под левом глазом у него родинка.

В день исчезновения школьник был одет в темно-синюю ветровку, черные спортивные штаны и белые кроссовки. С собой у него была спортивная сумка.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 (800) 700-54-52 или позвоните по 112.

Ранее Сиб.фм сообщал о пропаже туриста из Китая. Позже его нашли мертвым на левом берегу.

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Александр Борисов
журналист

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