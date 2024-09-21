В Новосибирске хозяин сгоревшего года рассказал подробности крупного пожара

Во время пожара в частном доме по ул. Крестьянской на территории выгорело все недвижимое имущество и гараж с автомобилем.

ЧП произошло около 22:00 20 сентября. Как рассказал Сиб.фм хозяин дома по ул. Крестьянская, 32 Павел Зайков, его дочь сходила в баню, погасила печь, поужинала и легла спать. Внезапно 20-летняя девушка увидела зарево на улице и выбежала. Соседи услышали крики и поспешили на помощь. Они вызвали сотрудников МЧС, но они долго не могли подъехать к дому из-за припаркованных машин в ЖК «Галактика». Очевидцам пришлось силой отодвигать легковые автомобили.

В момент ЧП хозяина не было дома. Когда дочь позвонила ему, он приехал, но там уже было пепелище. Сгорело три дома, баня и гараж с машиной.

Семья Зайковых переехала в частным дом на ул. Крестьянской в 2000 году. Дом из бруса здесь построил глава семейства Павел. Последнее время они вдвоем жили здесь с дочерью.

По его словам, во время пожара из дома убежал их пес Борзый и до сих пор не вернулся. Также в огне погибли рыбки в аквариуме. Соседи собирают Зайковым материальную помощь, поскольку в пожаре у них сгорели все вещи и документы.

По предварительным данным, пожар произошел из-за замыкания электропроводки.

Ранее Сиб.фм публиковал подробности по пожару на ул. Крестьянской.

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