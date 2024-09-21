«Уничтожено всё, даже рыбки в аквариуме»: в Новосибирске хозяин дома рассказал подробности крупного пожара по ул. Крестьянской

В Дзержинском районе Новосибирска семья Зайковых осталась без крыши над головой после крупного пожара. Из жилища вовремя успела выбежать дочь хозяина квартиры, а также две собаки. Пожарные не могли проехать на место ЧП из-за припаркованных машин возле жилкомплекса, расположенного по соседству. В считанные минуты территория превратилась в пепелище. Корреспондент Сиб.фм побывал на месте событий.

«Дочь позвонила в панике»

Возгорание частного дома на ул. Крестьянской произошло 20 сентября в 21:42. По данным МЧС России по Новосибирской области, огонь уничтожил три частных дома, надворные постройки, гараж и автомобиль. Жители ЖК «Галактика», расположенного по соседству с горящими домами, сняли кадры ЧП, они вмиг разлетелись в сети.

Утром 21 сентября корреспондент Сиб.фм побывал на месте происшествия. Павел Зайков, хозяин сгоревшего дома, сидит возле пепелища и думает, как дальше жить.

«В момент возгорания меня не было, уезжал за город. Дома была 20-летняя дочь. Она вечером сходила в баню, погасила печь, поужинала и легла спать. Вдруг за окном увидела яркое зарево и выбежала на улицу. Закричала и соседи услышали ее, пришли на помощь, начали спасать дом, вызвали МЧС. Дочь сразу же позвонила мне в панике, и я приехал, смотрю – а дома то уже нет, вокруг пепелище», — рассказывает корреспонденту Сиб.фм Павел Зайков.

По словам хозяина сгоревшего дома, спасатели достаточно быстро прибыли, но из-за припаркованных у ЖК «Галактика» машин долго не могли проехать к очагу возгорания.

Ранее Сиб.фм публиковал кадры, как очевидцы пытались руками раздвинуть припаркованные машины, чтобы спасатели смогли проехать к месту ЧП.

«Будьте людьми! У жильцов горе, дома горят. Уберите машины», — писали в чат жители ЖК «Галактика».

Очевидцы говорят, что им минут 20 пришлось расталкивать машины, чтобы пожарные и медики проехали к месту ЧП. Но уже на тот момент было понятно, что территорию не спасти.

Пес убежал, рыбки сгорели

Павел Зайков рассказывает, что он сам строил здесь дом из бруса. Семья переехала сюда в 2000 году. Сначала на территории стоял маленький дом, затем хозяин решил сам увеличить жилплощадь.

«С 2006 начал расширять площадь, делать пристройки к дому, баню. Вот здесь, например, в этой пристройке, у нас была кухня, газовая плита, печка. Дом четырехкомнатный», — показывает Павел Зайков на пепелище.

По его словам, после пожара уничтожено все недвижимое имущество, гараж с машиной, а также мебель, техника и документы.

«У меня трое дочерей. С женой я в разводе. Здесь жил со средней 20-летней дочерью. У нас было две породистые собаки. Во время пожара они выбежали на улицу. Французский бульдог остался. А вот пес мелкой породы по кличке Борзый сбежал и до сих пор не вернулся. Вообще он раньше никогда не убегал, у него три лапки, когда был маленький, собаки одну оторвали и хвост откусили. Ему операцию делали, и он даже из дома никогда не выходил. Наверное напугался, надеюсь, что найдётся», — поделился Павел Зайков.

Хозяин вспоминает, что в доме стоял аквариум с рыбками. Огонь их полностью уничтожил.

Сейчас Павел вместе с дочерью остались практически ни с чем – без крыши над головой и документов. Пока временно их приютила сестра хозяина сгоревшего дома, которая живет неподалеку.

По словам соседей, после пожара на место приезжали представители администрации Дзержинского района оценить масштабы ЧП, однако оказать помощь не предлагали.

Павел Зайков не понимает, как такое могло произойти, что выгорело всё.

«Говорят, что очаг возгорания в бане был. Но странно всё это. Каркас бани почти целый, а дом полностью сгорел. Ничего не осталось», — говорит сибиряк.

Дом Зайковых не был застрахован. Поэтому хозяин квартиры не надеется на выплаты.

По официальной информации МЧС России по Новосибирской области, о пожаре по ул. Крестьянская, 36 было сообщено в 21:42, полностью огонь ликвидирован в 01:03. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.

Соседи и неравнодушные жители Новосибирска собирают помощь погорельцам.

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