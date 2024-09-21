В Новосибирске пациентам облбольницы выдали индивидуальные браслеты

Врачи выдали индивидуальные браслеты пациентам областной больницы.

Как сообщает министерство здравоохранения Новосибирской области, с 16 по 22 сентября в России проходит неделя безопасности пациентов. По данным ведомства, при этом важно идентифицировать больных.

Ежегодно в облбольницу обращаются около 70 000 пациентов. Среди них могут быть однофамильцы или даже полные тезки. Для узнавания больных в медучреждении внедрили идентификационные браслеты.

При поступлении в приемном покое вносят данные пациента в базу и распечатывают браслет на термопринтере. На нем указан штрих-код и имя гражданина. По нему медики могут получить информацию к истории болезни.

«Очень важно, что с помощью этого браслета информационная система нам сразу показывает аллергии, которые есть у пациента, – говорит заведующий Региональным акушерским дистанционным консультативным центром Алексей Кугушев. – Пациент может забыть, что у него есть аллергия на лекарства, или может быть не в сознании, и мы с помощью браслета не допустим ввода аллергена в организм».

Новорожденным детям браслет надевает врач в родильном отделении, сразу после взвешивания и осмотра. По словам медиков, это успокаивает молодых мам, которые часто тревожатся о том, что малышей могут перепутать.

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