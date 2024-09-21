В Новосибирске продлят трамвайные пути до ул. Хилокской

Мэрия Новосибирска разработала проект планировки в границах Толмачевского шоссе и улицы Хилокской.

На муниципальном портале города опубликован проект планировки трамвайных путей. Согласно документу, власти намерены продлить улицу Титова до границы Новосибирска. Левобережье планируется развивать в три этапа. До 2025 года планируется построить детсад на ул. Хилокской, 2/1. До 2030 года возвести пожарную часть рядом с микрорайоном «Пригородный простор» и сделать двухуровневую развязку на пересечении улиц Хилокской и Петухова.

Кроме этого, планируется продлить улицу Дукача, которая пройдет через промзону в сторону Толмачевского сельсовета, а также и улицу Петухова с троллейбусными маршрутами.

Ранее стало известно, что в Новосибирске на левом берегу в период с 20 сентября (22:00) до 22 сентября (05:00) 2024 года будет закрыто движение трамваев на участке улицы Широкой от улицы Демьяновской до улицы Дюканова.