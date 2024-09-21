В Новосибирске протоиерей Бабкин назвал молитвы для рождения ребенка

Как сообщает АиФ-Новосибирск со ссылкой на протоиерея Дмитрия Бабкина из Каинской епархии, 21 сентября православные вспоминают о родителях Пресвятой Богородицы – Иоакиме и Анны. У пары долгое время не было детей, но с божьей помощью у них появилась дочь Мария.

«Молиться должны и муж, и жена. Поскольку ребенок — это плод любви двух, а не желание одного», — пояснил священник.

По его словам, чтобы появились малыши необходимо молиться Господу о даровании детей, святым праведным богоотцам Иоакиму и Анне, пророку Захарии, а также Пресвятой Богородице.

Ранее Сиб.фм публиковал фоторепортаж из Храма им. Александра Невского, где 21 сентября прошла служба в честь Рождества Пресвятой Богородицы.