В Новосибирске священник рассказал о запретах на Рождество Богоматери

21 сентября православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

В этот день в храмах проходят Божественные литургии, и верующим рекомендуется начать праздник с богослужения. Протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии сообщил о важном запрете на 21 сентября.

Священник подчеркнул, что не обязательно всем собираться в одном храме, так как причаститься можно и в разных городах, что способствует единению во Христе. Это, по его словам, помогает укрепить как физические, так и душевные силы.

Он также отметил важность посещения литургии, поскольку праздник выпадает на выходной день.

Кроме того, в праздничный день следует уделять внимание добрым делам и вспомнить о родителях, благодаря которым мы появились на свет. Отец Дмитрий рекомендовал позвонить или посетить их, чтобы выразить свою благодарность.

Что касается ограничений, священник выделил одно главное правило — избегать греха. Он отметил, что работа в праздник допустима, однако перед этим желательно посетить богослужение или прочитать молитвы Божьей Матери.

«В любом добром и полезном труде греха нет, грех есть в праздности, когда человек весь день лежит на диване перед телевизором. Это неблагочестивое поведение во время праздника», — сказал протоиерей в беседе с корреспондентом «АиФ Новосибирск».

По мнению отца Дмитрия, трудиться во благо семьи и близких людей вполне уместно, но это не должно мешать духовной жизни. В частности, он считает приемлемыми занятия домашними делами и работой на огороде.

Напомним, что Сиб.фм подготовил фоторепортаж с церковного праздника.