В России повысили МРОТ на 2024-2025 годы

В России меняется система расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В 2024 году в России средний размер МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. Согласно ТК РФ, выплачивать сотруднику зарплату ниже этой суммы нельзя.

Со следующего года в России планируют вернуться к старой методике расчета, действовавшей вплоть до 1 января 2023 г., и определять МРОТ, ориентируясь на медианную зарплату – показатель, который делит всех работающих на две равные части (50% получают выше этого уровня, 50% ниже). Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы будет установлено в размере не ниже 48%. То есть, если медианная зарплата составляет 50 000 руб. в месяц, то минимальная заработная плата должна быть не меньше 24 000 руб. В 2025 г. Минтруд РФ предложил повысить минимальный размер оплаты труда до 22 440 руб. Рост показателя составит порядка 16,6%.

Субъекты РФ не могут устанавливать местный МРОТ меньше федерального значения, но имеют право добавлять дополнительные коэффициенты. В 2023 г. президент России Владимир Путин поручил правительству в особом порядке повысить в стране уровень минимального размера оплаты труда с опережением роста инфляции и среднемесячной зарплаты.

Размер минимальной заработной платы в регионах также не может быть ниже МРОТ, определенного федеральным законом.

На 2024 г. в субъектах РФ действуют следующие минимальные ставки заработной платы:

· Москва – 29 389 руб.;

· Московская область – 21 000 руб.;

· Санкт-Петербург – 25 000 руб.;

· Ленинградская область – 20 125 руб.;

· Республика Башкортостан – 20 339 руб.й;

· Краснодарский край – 20 204,1 руб;

· Ставропольский край – 22 740 руб.;

· Калининградская область – 20 000 руб.;

· Кемеровская область – 22 992 руб.;

· Ростовская область – 23 090,4 руб.;

· остальные регионы России –19 242 руб.

Как рассчитывается МРОТ

С 2023 по 2024 гг., согласно федеральному закону «О минимальном размере оплаты труда», МРОТ исчисляется исходя из темпа его роста, превышающего на три процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения РФ.

Минимальный размер оплаты труда утверждается правительством на основе прогнозных параметров уровня инфляции, роста реальных денежных доходов населения и других макроэкономических показателей. Проект федерального закона об установлении МРОТ на очередной год проходит обсуждение с Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

Проект федерального закона об установлении МРОТ на очередной год проходит обсуждение с Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

Установление минимального размера оплаты труда для работающих на территории России граждан регламентируется статьей 133.1 ТК РФ. Размер МРОТ в каждом регионе рассчитывается с учетом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения в этом субъекте и не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Субъекты РФ не могут устанавливать местный МРОТ меньше федерального значения, но имеют право добавлять дополнительные коэффициенты.

Ранее в России предлагали увеличить МРОТ до 35 000 рублей.