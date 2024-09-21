Жители Новосибирска пожаловались на нашествие комаров

Комары из подвала мучают жителей дома по ул. Невельского в Новосибирске.

Как сообщают журналисты «Вести Новосибирск», комары стали настоящей напастью для жителей многоэтажки по ул. Невельского. Насекомые проникают в квартиры ночью и кусают детей и взрослых.

По словам местной жительницы Анна Кадыровой, комары мучают жителей каждый день примерно с 20:00. При свете насекомые прячутся, а когда жители ложатся спать, то комары атакуют их. После укусов у жильцов появилась аллергия.

Местные говорят, что очаг комаров – в подвале дома. Там их массовое количество и они распространяются по квартирам через вентиляцию.

Научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Ольга Белевич заявила, что подвальные комары могут переносить опасные заболевания, например туляремию.

Ранее новосибирский биолог Яновский заявил, что убивает комаров.