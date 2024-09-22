Боец из Новосибирска рассказал о ситуации на СВО спустя два года мобилизации

Военный из Новосибирска, который мобилизован на СВО в сентябре 2022 года, рассказал о ситуации в зоне СВО.

32-летний новосибирец Константин К. мобилизован на СВО в сентябре прошлого года. Он служит минометчиком на границе с Херсонской областью. Спустя два года мобилизации он рассказал, что сейчас происходит в зоне боевых действий.

Сибиряк рассказывает, армия России держит крепкие позиции, а украинские войска испытывают большие трудности в контрнаступлении.

«Украина сейчас теряет силы и средства практически в режиме реального времени, что говорит о провале в контратаке. У них мало мотивированных и подготовленных бойцов, что для них затрудняет проведение операции. Даже уже давно стало очевидно, что у Украины будет провал», — рассказал сибирский военный Сиб.фм.

По его словам, для ВС РФ в зоне СВО проводятся постоянные учения, а только потом бойцов направляют на передовую.

«Примерно каждый три месяца недели три мы едем на специальный полигон и проходим боевую переподготовку», — уточнил боец.

Боец говорит, что сейчас ситуация в зоне СВО спокойнее, чем это было год назад. Однако ежедневно слышны взрывы ракет и полеты вражеских дронов.

Ранее Сиб.фм публиковал кадры ушедших на СВО новосибирцев в двухлетнюю дату мобилизации.